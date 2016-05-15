وزير خارجية اليمن: الحوثيون يواصلون نهج تدمير الدولة

أوضح وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحكومة الشرعية تبذل جهودا من أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي سببها الانقلابيون.



وأشار المخلافي أن نقل الإنقلابيين وقائع كاذبة عن الاجتماعات ونشر مواقف كاذبة عن أعضاء الوفد الحكومي ليست إلا دليل افلاس وعنوان فشل في إثبات رغبة الانقلابيين في السلام



واعتبر المخلافي أن ‏فك الحصارعن تعز ووقف قصف المدنيين قضية يومية في جدول المشاورات في الكويت والأمم المتحدة والعالم أمام التزام أخلاقي لن تتوقف الحكومة عن العمل لتحقيقه.



من جهة أخرى التقى وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي نظيره الكويتي لبحث إنجاح المشاورات والتوصل إلى حلول للأزمة اليمنية.



كما اطلع المخلافي الشيخ صباح الصباح على أن استراتيجية الانقلابيين هي عدم تسليم السلاح ولا التقدم في المشاورات.



من جانبه أكد وزير الخارجية الكويتي على أن الشرعية الدستورية والمرجعيات المتفق عليها أمور محسومة ولايمكن مناقشتها او الخروج عنها.