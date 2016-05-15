ولد الشيخ:المشاورات مستمرة والأيام القادمة مصيرية لليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي عقده في الكويت الأحد عقب الجلسة الصباحية لمحادثات السلام اليمنية أن مشاورات الكويت فرصة تاريخية من الصعب تكرارها، مشدداً على أن السلام خيار الشجعان وأن الأيام القادمة مصيرية بالنسبة لليمن، وستحمل مفاجآت، لاسيما أن هناك أمورا تدعو إلى التفاؤل ونقاطا تدعو إلى القلق. وأضاف أنه على المفاوضين تقديم بعض التنازلات لإنقاذ اليمن.

إلى ذلك، أشار إلى أن المشاورات مستمرة وأن الأطراف قدمت رؤاها للحل. وأضاف: "عملنا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف". وأوضح أن الشعب اليمني لا يمكنه تحمل فشل مشاورات الكويت.

كما تحدث عن عمل اللجان، قائلاً إنه تم الاتفاق المبدئي على إطلاق 50 من المعتقلين قبل رمضان، مشدداً على أن المرحلة دقيقة وعلى المشاركين الالتفات إلى مطلب 25 مليون يمني.

ولجهة عمل اللجان، أشار إلى أن لجان الأمن والسياسة والمعتقلين تواصل بحثها في الملفات، قائلاً في إجابته على سؤال إنه بدأ تبادل بعض لوائح المعتقلين بين أطراف اليمن.

وقال ولد الشيخ أحمد إن الكرة الآن في ملعب المفاوضين والمشاركين في جلسات الحوار فهل سيستمعون إلى صوت العقل والسلام.