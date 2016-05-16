بعد تفجير المكلا.. هادي يؤكد على حتمية مواجهة الارهاب

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على أن "الأعمال الإرهابية لن تثني الحكومة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن مواصلة عملها في ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي لها، حيث أن مواجهتها أصبحت حتمية".

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين مع محافظ محافظة حضرموت، شرقي اليمن، اللواء أحمد سعيد بن بريك، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني للاطلاع على الأوضاع في المحافظة، بعد التفجير الانتحاري بالمكلا الذي أوقع 28 قتيلا من الشرطة، و51 جريحا، وتبناه تنظيم "داعش".

وأضاف هادي، أن "مثل هذه الأعمال (تفجير المكلا الذي أوقع أكثر من 30 قتيلا) التي ترتكبها مرة بعد أخرى العناصر الإرهابية، تكشف حقيقة ودناءة المخططات الإرهابية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة "سبأ". وشدد على ضرورة محاربة الأفكار التي تروج لها "التنظيمات الإرهابية "، مشيراً إلى أن مواجهتها أصبحت حتمية وخاصة من قبل رجال الجيش والأمن.

يذكر أن تفجير المكلا الذي وقع الأحد واستهدف مركزاً للشرطة اليمنية، أتى أيام من هجوم انتحاري استهدف الخميس الماضي، نقطة للجيش بمنطقة خلف في المكلا، وأوقع 8 قتلى و15 جريحاً. وكان الجيش اليمني، استعاد السيطرة على مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت، في 24 أبريل الماضي، بعد أن ظلت أكثر من عام تحت سيطرة مسلحين يتبعون لتنظيم القاعدة.

