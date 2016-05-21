مساعٍ دولية لإنقاذ محادثات السلام اليمنية

بعد مضي شهر على انطلاق مشاورات السلام اليمنية في الكويت يبدو أنها لا تزال مهددة بالفشل في أي لحظة بسبب تعنت الوفد الانقلابي وعدم التزامه بالمرجعيات الخاصة بالمحادثات، وما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة، وهو ما جعل الوفد الحكومي يطالب بضمانات دولية تلزم الانقلابيين بالاتفاقات وتضع حدا لمراوغاتهم.

وفي هذا السياق، يبذل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الثماني عشرة مساعي متواصلة وجهودا مكثفة مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين لمنع انهيار المحادثات بعد أربعة أيام من تعليق الوفد الحكومة مشاركته في المشاورات احتجاجا على تراجع وفد الانقلابيين عن مرجعيات المشاورات والإطار العام المنظم لها.

وقد أكدت مصادر دبلوماسية لـ"العربية" أن سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا حذرا طرفي المحادثات من مخاطر انهيار اقتصادي يهدد اليمن، وحثاهما على تجاوز خلافاتهما والتوافق على حلول عملية في إطار المرجعيات المتفق عليها.

وبانتظار أن تنجح المحاولات الأممية والدولية في إعادة المشاورات إلى مسارها، يصر الوفد الحكومي على إيجاد ضمانات دولية تمنع مراوغات الانقلابيين وتضمن التزامهم بما تم الاتفاق عليه في بييل السويسرية والمرجعيات المحددة من الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي قد تشكل تقدما في مشاورات أنهت شهرها الأول ولا يزال الحديث فيها عن إقرار جدول الأعمال .