ولد الشيخ: مشاورات اليمن معقدة وقد تستغرق وقتا طويلا

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المشاورات اليمنية في الكويت بالمعقدة التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وأوضح ولد الشيخ في البيان أن مشاورات السلام بشكل عام معقّدة، وتستغرق وقتا طويلا، لكنه حثّ الأطراف على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت ممكن". وأردف: "كل تأخير أو تراجع أو تغيب عن الجلسات يعيدنا إلى الوراء ويؤخر الحل الذي ينتظره اليمنيون".

وتأتي تصريحات ولد الشيخ بالتزامن مع استئناف الجلسات المشتركة بين وفدي الحكومة والانقلابيين بعد تعثر دام 6 أيام، حيث أعرب في المقابل عن ارتياحه لعودة الوفد الحكومي إلى طاولة المشاورات في الكويت بعد إعلان انسحابه منها.

وفي السياق ذاته طالب الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت المبعوث الأممي، وبناءً على قرار مجلس الأمن 2216، بإلزام الميليشيات بالإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفاً.

كما طالب بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحافيين وفي مقدمتهم الصحافيين المضربين عن الطعام وعدم تحويل حقهم في الحرية إلى قضية سياسية في طاولة المشاورات.

كما ناقش الوفد الحكومي خلال جلسة المشاورات الثنائية مع وفد الميليشيات الانقلابية بحضور المبعوث الأممي قضية السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وكذا المحتجزون تعسفاً لدى الميليشيات في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن والمحافظات.