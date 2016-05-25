مواقف متضاربة بين ولد الشيخ ومتحاوري اليمن

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن مشاورات السلام مستمرة منوها الى انه سيقدم احاطة لمجلس الأمن مساء اليوم عبر الفيديو من الكويت.



وأضاف ولد الشيخ احمد أنه عقد جلستين مع الوفد الحكومي وشارك خبراء عسكريون في إحداها وتم تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية وترابط الشقين السياسي والأمني.

وأشار المبعوث الأممي الى ان المشاوات تقترب من التوصل إلى رؤى عامة حول تصور الطرفين للمرحلة المقبلة وانه يجري العمل على تذليل العقبات والتطرق إلى تفاصيل العملية لآلية التنفيذ.

هذا وبعد مرور أقل من 18 ساعة على استئناف المحادثات أعلن وفد الانقلابيين في الكويت تعليق مشاركتهم في لجنة التهدئة والتواصل المكلفة بمتابعة أعمال لجان تثبيت وقف اطلاق النار المحلية في المحافظات.

من جانبها عادت ميليشيا الحوثي إلى تهديداتها بتشكيل حكومة مع اعلان وفدها في مشاورات السلام اليمنية في الكويت محمد عبد السلام إنه في حال تعذر الوصول إلى حل فإن على حلفائهم التحرك لسد الفراغ عبر تشكيل حكومة تواجه التحديات على حد قوله.