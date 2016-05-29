الكويت.. مشاورات اليمن تحقق اختراقا في ملف المعتقلين

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه ناقش خلال جلستين صباحية ومسائية السبت مع وفد الانقلابيين في محادثات السلام اليمنية في الكويت تفاصيل وآليات انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة. وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي :" نحن نقترب من الاتفاق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسي، وفي موازاة ذلك نحرز تقدما على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين".

وأشار إلى أن لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا عقدت اجتماعا سلم خلاله وفد الانقلابيين بيانات خاصة عن الأسرى على أن يسلم الوفد الحكومي بياناته اليوم الأحد حتى يقوم المبعوث الخاص بدراسة البيانات وإبداء توصياته عن أفضل الطرق للمضي قدما في هذا الملف.

وأكد مسؤول في الوفد الحكومي المفاوض في لجنة السجناء والمعتقلين لـ"العربية" أن الوفد الحكومي قدم قبل ثلاثة أيام كشفا بأسماء 1479 معتقلا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وأكد أن لديه كشوفات بأسماء إضافية سيقدمها في إجتماع اللجنة اليوم الأحد في حين لم يتم الكشف عن عدد المعتقلين والأسرى الذين قدم الانقلابيون بياناتهم.

إلى ذلك، عبر المبعوث الأممي عن أمله في التزام جميع الأطراف بوعودهم والافراج عن مجموعة كبيرة من المعتقلين في الأيام القليلة المقبلة.

كما عبر عن شكره لرؤساء الدول السبع العظمى في العالم على بيانهم الداعم لجهود الأمم المتحدة في اليمن

