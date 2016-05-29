اليمن.. تصعيد عسكري وسط تفاؤل أممي اقليمي بالحل

في وقت تتوالى الأنباء حول إمكانية الإعلان عن اتفاق مبدئي حول وقف النار في اليمن مع توقع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن طرفي الأزمة يقتربان من التوافق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على أرضية الحل السياسي تتواصل الخروقات الأمنية على الأرض وسط تصعيد الميليشيات لقصفها عدد من المدن لا سيما في تعز..

في هذا الوقت كشفت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود تنصب، حاليا، باتجاه الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين، كما كشفت المصادر نفسها عن مطالبة الحوثيين بنصف الحكومة والجيش ومؤسسات الدولة.

واستبعدت المصادر أن تكون الجهود التي تبذل، والتي لم يعلن عنها، حتى اللحظة، بشكل رسمي، تخطط لتسوية سياسية شاملة في اليمن، خارج إطار مشاورات الكويت أو قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة، وتحديدا القرار 2216.

