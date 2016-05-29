اليمن.. توقعات بالإفراج عن 2000 معتقل قبل رمضان

أفاد مراسل "الحدث" أن اجتماع الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت و الميليشيات في لجنة المعتقلين والاسرى انتهى بتقديم كل طرف قائمته للأمم المتحدة، وذلك لاستكمال بيانات وكشوفات المعتقلين والاسرى والمختطفين والمخفيين قسرا لمراجعتها وتقديمها الى المبعوث الأممي، تمهيدا لاختيار الاجراءات التي من شأنها تأمين الافراج عن الدفعة الاولى قبل حلول شهر رمضان والمتوقع أن تشمل 2000 معتقل.

وشارك في اجتماعات اللجنة خبراء أمميون لمساعدة طرفي النزاع على وضع آلية تنفيذية فعالة وجدول زمني للإفراج عن جميع المعتقلين بمشاركة من هيئة الصليب الأحمر الدولي.



من جهة أخرى أكدت مصادر دبلوماسية أن مشاورات مكثفة ومتواصلة يجريها المبعوث الأمني اسماعيل ولد الشيخ أحمد مع أطراف النزاع وسفراء الدول الثمانية عشرة الراعية للعملية السياسية في اليمن من أجل إنجاز حلا شامل للأزمة في غضون الأيام القليلة المقبلة.