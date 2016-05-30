ولد الشيخ: المرحلة القادمة من المفاوضات اليمنية حاسمة

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليا في الكويت تسير على الطريق الصحيح، مؤكدا أن المرحلةَ المقبلة ستكونُ "حاسمة" للمفاوضات.

هذا وأفادت مصادر في الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بأن لجنة المعتقلين والأسرى المتمثلة بوفدي الحكومة والانقلابيين اجتمعت لاستكمال بيانات وكشوفات المعتقلين والاسرى والمختطفين والمخفيين قسرا وقدمتها إلى المبعوث الأممي ليدققها وقد ارتفعت الأعداد إلى 2630 اسما من جانب الوفد الحكومي تمهيدا لاختيار الإجراءات التي من شأنها تأمين الإفراج عن الدفعة الأولى قبل حلول شهر رمضان.