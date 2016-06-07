رئيس الوزراء اليمني وعدد من أعضاء حكومته يصلون عدن

وصل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر وعدد من أعضاء حكومته الى عدن.



وفي بيان لها، قالت الحكومة إن لديها عددا من المهام من أبرزها ملف الشهداء والجرحى واستيعاب المقاومة في المؤسسة الدفاعية والامنية، وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة.

إضافة لتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه، والبدء باعادة الاعمار، واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة ما تبقى من الاراضي من سيطرة الميليشيات.

من جهته أكد بن دغر عقب وصوله تصميم الحكومة بالمتابعة المباشرة لترسيخ الامن والاستقرار في المحافظات المحررة، واطلاق عجلة بدء إعادة الاعمار والنهوض والتعامل مع المشكلات التي تواجهها البلاد في المجالات الخدمية.