الوفد الحكومي اليمني يناقش مع ولد الشيخ تأمين صنعاء

بحث الوفد الحكومي اليمني في الكويت مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد الترتيبات العسكرية والأمنية وتأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب المليشيات، منها بالإضافة إلى الانسحاب من المدن والإطار الزمني للانسحابات والمرحلة الاولى من عودة الحكومة.

ووفقا لوكالة سبأ اليمنية فإن الوفد ناقش استعادة مؤسسات الدولة بعد إلغاء مايسمى بالاعلان الدستوري والقرارات الإدارية التي ترتبت عليه وازالة العراقيل أمام عمل مؤسسات الدولة وهي مرحلة موازية للإنسحاب من المدن وتسليم السلاح بما يمهد لعودة الحكومة.

من جانبه قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، إن حكومته ترحب بأي اتفاق يحقق السلام في اليمن ما لم يتعارض مع القرارات الدولية، وأشار كفاين في اتصال سابق مع الحدث إلى أن اليمنيين لن يرضوا بتسليم السلطة للانقلابيين.



