خارطة طريق الحل في اليمن على طاولة المشاورات

يعقد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثات مباشرة مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين في الكويت، ومن المتوقع أن يعرض المبعوث الأممي تصوره لحل الأزمة اليمنية خلالها.

وأشارت مصادر مقربة من المباحثات إلى أنه من المتوقع أن يتضمن الاجتماع عرض المبعوث الأممي تصوره للحل الشامل للأزمة، وذلك انطلاقا من سلسلة المناقشات المباشرة وغير المباشرة التي عقدت على مدى الخمسين يوما الماضية.

ويشتمل الحل على عدة محاور منها تنفيذ جملة من الإجراءات التمهيدية أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى باللجنة الثورية للانقلابيين، وكل ما ترتب عليها من تغييرات في مؤسسات الدولة.

ثم تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة وعسكريين لم يتورطوا في أعمال عسكرية ولم يشاركوا مع المليشيات، بقرار يصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي.

انسحاب الانقلابيين من أمانة العاصمة والحزام الأمني لها، وذلك بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى العاصمة صنعاء خلال شهرين، وذلك بالتزامن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتضمن ممثلين عن المكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني وفقا لمخرجاته، وإصدار قرارات رئاسية بالعفو العام والمصالحة الوطنية.

وستكون هذه الإجراءات تمهيدا لاستئناف العمليةِ السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان، يتم خلالها اتخاذ جملة من التدابير التوافقية بشأن مؤسستي السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب والشورى.