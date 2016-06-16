اللجنة الأمنية والعسكرية على طاولة المباحثات اليمنية

هناك جلسة مصغرة ومشتركة للمبعوث الأممي مع وفدي الحكومة والانقلابيين ستعقد اليوم الخميس، تضم أربعة من كل وفد.

وعلمت "العربية" أن جلسة مشاورات اليوم ستركز لمناقشة تسمية أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية بعد التوافق عليهم بين طرفي النزاع.

وقد أعدت الأمم المتحدة قائمة بأسماء، أكثر من 300 ضابط من ضباط الجيش والأمن ممن لزموا الحياد في الحرب ولم يشاركوا في القتال وهم من أصحاب الكفاءات والرتب العالية وذلك لاختيار العدد المطلوب منهم لتعيينهم أعضاء في اللجنة.

من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة بدأت بمعالجة سريعة لأزمات الكهرباء والماء وقطاع الصحة في عدن، مضيفا أن تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين تأتي على رأس أولويات الحكومة.

كلام بن دغر خلال لقائه قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في قصر معاشيق بعدن. وتعاني المدينة من انقطاع متكرر للكهرباء إضافة إلى أزمة في المياه ما يتسبب بمعاناة السكان خصوصا مع شهر رمضان ومع ارتفاع درجة الحرارة.