قيادي حوثي سابق: الإنقلابيون يعرقلون المفاوضات اليمنية

قال القيادي السابق في جماعة الحوثيين علي البخيتي انه وجه رسالة الى زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي ليؤكد له امتعاض المجتمع الدولي موقف الحوثيين في الازمة اليمنية.

وقال ايضا ان السفراء الذين اجتمع معهم يحملون ميليشيا الحوثي المسؤولية حيال الازمة اليمنية وما آلت اليه من تدهور امني واقتصادي.

وكانا وفدا الحكومة والانقلابيين اجتمعا مجددا على طاولة واحدة وكان تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية للاشراف على الفترة الانتقالية المحتملة عنوان بحثهما.

هذه اللجنة وتفاصيلها تحولت بالنسبة للمبعوث الأممي الطريق الوحيد لمنع انهيار المحادثات خصوصا وان الشرعية اعلنت ان الميليشيات قد حولت تلك المحادثات الى سراب.