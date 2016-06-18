تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى بين المقاومة والحوثي

تمت صباح اليوم السبت، أكبر عملية تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية اليمنية والميليشيات الانقلابية في محافظة تعز حيث افرج عن 185 أسيرا من الطرفين بواساطة محلية قادها عبداللطيف المرادي.

وأكدت مصادر في المقاومة الشعبية أن عملية الافراج شملت 110 أسيرا للميليشيات كانت تحتجزهم المقاومة مقابل الافراج عن 75 اسيرا للمقاومة كانوا محتجزين لدى الميليشيات.

وكشف رئيس لجنة تبادل الأسرى عبد اللطيف المرادي عن بعض تفاصيل عملية تبادل الأسرى في تعز في اتصال مع "الحدث"، موضحاً أن عملية التبادل جرت لدوافع إنسانية دون أي شروط، حيث شملت عملية التبادل 75 عنصراً من المقاومة الشعبية و110 من جماعة الحوثي.

وقد جرت عملية التبادل في منطقة منفذ غراب عند المدخل الغربي لمدينة تعز بحضور الوسطاء وممثلين عن المقاومة والميليشيات.

وكانت مصادر المقاومة الشعبية في تعز كشفت "للعربية" عن صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والميليشيات في تعز.

وأضافت المصادر أن أسرى الميليشيات الذين سيتم الإفراج عنهم قد تم تجميعهم في مدرسة باكثير في حي الروضة شمال تعز.

وستتم مبادلة الأسرى على دفعات في منفذ غراب بالقرب من معسكر اللواء 135 شمال غرب المدينة.

وميدانياً، أفادت مصادر طبية بمقتل مدنيين اثنين واصابة نحو 20 آخرين في قصف عنيف شنته ميليشيات الانقلابين على أحياء مدينة تعز.

وفي المقابل تشهد الجبهة الشمالية من المدينة معارك عنيفة تخوضها قوات الشرعية ضد الميليشيات التي تستمر في مهاجمة مواقعها واستهداف أحياء المدينة.

واسفرت المعارك عن سيطرة المقاومة على معظم مناطق وادي الزنوج شمال المدينة وتراجع المتمردين بعد تكبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.