اتصالات مكثفة لبحث مصير المشاورات اليمنية وتصعيد حوثي

شهدت العاصمة الكويتية اتصالات مكثفة للدفع بمباحثات السلام اليمنية، حيث عقد اجتماع ضم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح و #المبعوث_الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وعبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

كما التقى #عبد_اللطيف_الزياني أعضاء الوفد الحكومي وبحث معهم مسار #المشاورات والأفكار المتداولة في إطار التصور الأممي المرتقب لحل الأزمة والتطورات الميدانية التي تهدد المشاورات وفرص الحل السلمي من خلال الاعتداءات والخروقات المتكررة للميليشيات في مختلف الجبهات.

وعلمت الحدث من مصادر قريبة من الوفد الحكومي أن الزياني جدد له دعم ومساندة دول الخليج للجهود المتواصلة من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ونجاح مشاورات #الكويت في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المقرة لعودة الشرعية. كما أكد استمرار دعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة.