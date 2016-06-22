اليمن.. استياء أممي من تصعيد الميليشيات بجبل جالس

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن #إسماعيل_ولد_الشيخ أحمد دعوته لكل أطراف النزاع بأهمية الالتزام بوقف الأعمال القتالية والذي يمثل شرطا هاما لإكمال العملية السياسية.

وأوضح في تغريدة على صفحته في "تويتر" أنه أبلغ وفد #الحوثيين والمخلوع صالح خلال لقائه بهم مساء أمس استياءه الشديد مما حصل في #جبل_جالس. وقال: "إن ذلك تطور خطير يمكن أن يهدد المشاورات برمتها".

هذا وتتعرض الأحياء السكنية وسط #تعز لقصف عنيف وعشوائي من الميليشيات التي تستهدف أيضا مواقع للمقاومة والجيش الوطني في عدد من أنحاء المدينة.

واستهدفت الميليشيات بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا أحياء ثعبات والجَحملية والدعوة والشماسي وكَلابة شرق تعز، إضافة إلى قرى في جبل صبر.

كما شن المتمردون قصفا عنيفا على مقر اللواء 35 مدرع والأحياء السكنية المجاورة له، وطال القصف شارع الثلاثين والسجن المركزي ومنطقة الضباب غرب تعز.