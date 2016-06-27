لقاءات مكثفة لمسؤولين أميركيين وبريطانيين حول اليمن

علمت قناة "الحدث" من مصادر حكومية يمنية في #الكويت أن الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات السلام اليمنية سيجتمع اليوم الاثنين بتوماس شانون مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، والن دنكن مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لشؤون #اليمن في لقاءين منفصلين لبحث التطورات التي وصلت إليها مشاورات السلام والتعقيدات التي اعترضت جهود التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع.

وكشفت مصادر مشاركة من الوفدين لـ"الحدث" عن لقاءات منفصلة من المقرر أن يعقدها المبعوث الأممي مع وفدي الحكومة والانقلابيين كل على حدة، وذلك لبحث مسودة بيان مشترك من المتوقع أن يصدر تحت توقيع الطرفين الثلاثاء أو الأربعاء بشأن تعليق المحادثات لمدة أسبوعين.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة #بان_كي_مون كان اجتمع مساء الأحد، في الكويت بوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين في جلسة مشتركة مباشرة بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وشدد على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية قائلاً: "إن الصراع يجب أن ينتهي بأسرع ما يمكن ويعود اليمن إلى الوضع الطبيعي"، داعياً إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني.