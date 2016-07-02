الحكومة اليمنية تدعو إلى فرض السلام ولو بالقوة

اعتبرت الحكومة اليمنية أن الأزمة وصلت ذروتها وأنه ليس أمام المجتمع اليمني سوى أمرين لا ثالث لهما، اما سلام عام وشامل ودائم مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة وتُخضع الجميع لسلطة الدولة.

من جانبهم، حث سفراء الدول المعتمدة لدى اليمن، أطراف محادثات السلام على مواصلة العمل عن كثب مع المبعوث الدولي للتوصل إلى حل ينهي الصراع في اليمن بأسرع وقت ممكن.

وشددوا مجموعة السفراء، التي تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي على أهمية مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة، لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم في اليمن.





