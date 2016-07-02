رئيس الحكومة اليمنية: الهدنة الاقتصادية "سياسة بلهاء"

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر اكد أن لدى حكومته القدرة على حل مشاكل البلاد الاقتصادية، لو تم السماح لها ببيع وتسويق نفط المستخرج من محافظة حضرموت شرقي البلاد.



ووصف رئيس الوزراء اليمني، "الهدنة الاقتصادية" بأنها "سياسة بلهاء فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة.



وأكد بن دغر أن الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة، يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني.



وأضاف بن دغر أن حكومته لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية.

