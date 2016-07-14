دعوات للأمم المتحدة لردع الحوثيين عن استهداف المدنيين

طالب وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي المفوضية السامية لحقوق الإنسان باتخاذ خطوات رادعة لوقف ما أسماها بـ "الأفعال والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح الانقلابية، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم وجدية لإيقاف استهداف المدنيين الذي ينتهجه "الانقلابيون".



وفي رسالة للمفوضية في مقرها في جنيف أكد أن 18 مدنيًا قتلوا، معظمهم من الأطفال، فيما أصيب 40 آخرون بجروح، في قصف عشوائي للميليشيا في الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز خلال الأيام الماضية, مؤكداً ان هذه الميليشيات قصفت مأرب بصواريخ الكاتيوشا. وذكر بقيام الميليشيات بإعدام أسيرين في المقاومة الشعبية في السادس من الشهر الجاري في تعز بعد ان اسرا أثناء المعركة.

