الجبير: بحثت مع الأمم المتحدة سبل دعم السلام باليمن

أشاد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بنتيجة لقاءاته مع مسؤولين في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم الأمين العام بان كي مون.

وأكد الجبير حرص التحالف العربي من خلال أنظمة صارمة للمراقبة والمتابعة على عدم إلحاق أي أذى بالمدنيين، خصوصا الأطفال، مؤكدا أن الاتهامات بهذا الخصوص لم تكن صائبة ودقيقة.

وقال "بحثنا الوضع في اليمن، وكيفية دعم العملية السياسية إلى الأمام، وبحثنا الأوضاع في المنطقة بشكل عام، والعلاقات بين المملكة والأمم المتحدة، وشرحنا الوضع بالنسبة لدول التحالف، وبينا أن التقرير قد يكون مبنياً على إجراءات ومعلومات غير صائبة، كما أوضحنا الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف فيما يتعلق باختيار الأهداف، وفيما يتعلق بتفادي الضرر للمدنيين، وبالذات الأطفال، هذا ما أوضحناه للأمم المتحدة، هناك تحقيقات تجري وجارية فيما يتعلق بأي حادث تتم الإشارة إليه لمعرفة كيف تم. وإذا كان هناك شيء يحتاج لتصحيح يتم تصحيحه تماشيا مع القوانين الدولية الإنسانية".