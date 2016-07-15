رئيس الوزراء اليمني: سنوقف إرسال الإيرادات للانقلابيين

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة لن تستمر في إرسال الإيرادات إلى الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء، والتي أدت إلى وقف إرسال مخصصات الكهرباء وخاصة في محافظة عدن ما تسبب في حدوث أزمة غير مسبوقة ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة، بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.

وقال الدكتور بن دغر خلال اجتماعه بممثلي المؤسسات المالية في عدن "إن الميليشيات الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي.

وقال الدكتور بن دغر "إن الميليشيات الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي"، مشيداً بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن، والعمل في ظل ظروف استثنائية وأمنية صعبة.

وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود للإسهام في إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ..منوهاً إلى أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك.