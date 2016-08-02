الأمم المتحدة ترفع التحالف من منتهكي الأطفال باليمن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم التحالف من تقرير #الانتهاكات ضد الأطفال في #اليمن .

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن التي يناقش فيها تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاعات والحروب، أن أكثر من نصف #اللاجئين في العالم هم أطفال خائفون.

وقال إن الأمم المتحدة تحتاج لدعم سياسي ومادي لحماية الأطفال.

ومنذ بدء الصراع في اليمن قتل أكثر من 1000 طفل في المواجهات بين القوات الموالية للشرعية وميليشيات الحوثي.

وبحسب تقارير حقوقية فإن الحوثيين قاموا بتجنيد قرابة 2500 طفل بين سن 7 و12 عاماً وتم دفعهم إلى جبهات القتال.

وتسببت الحرب في اليمن بحرمان نحو مليوني طفل من مواصلة تعليمهم.

