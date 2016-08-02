التحالف يقصف مواقع للحوثيين قبالة ظهران الجنوب بعسير

أفاد مراسل "الحدث" إلى الحدود السعودية اليمنية إلى قصف شنته طائرات التحالف العربي استهدف بعض المواقع العسكرية التابعة للميليشيات قُبالة محافظة ظهران الجنوب في عسير إلى جانب القصف المدفعي في منطقة الربوعة التي تشهد اشتباكات متفرقة.



وفي نجران ساد الهدوء الحدود السعودية اليمنية، وسط تأكيدات من مسؤولين عسكريين أن الميليشيات باتت تعتمد على إرسال المقذوفات العسكرية فقط بعد فشل عملية التسلل الواسعة قبل أيام قليلة. أما في جازان فقد شهدت قصفا عنيفا بالمدفعية وطائرات الأباتشي على بعض المواقع قُبالة قطاع الحُرّث والطوال، بعد سقوط مقذوفات عسكرية على إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة أودت بحياة أربعة مواطنين وجرح أخرين.

هذا وتمكنت قوات التحالف بقيادة السعودية من السيطرة على أحد المخازن الخاصة بأسلحة الحوثي و المتمركزة على الحدود السعودية اليمنية وذلك بعد عدة إشتباكات خلفت عدد من القتلى في الصفوف الحوثية.