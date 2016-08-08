الجيش اليمني يتقدم في جبهة نهم شمال شرق صنعاء

صرح مصدر عسكري يمني بأن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات #التحالف استعادت السيطرة على جبل صلافيح الفقيه المطل على قرى بني فرج، وتتقدم القوات باتجاه الطريق العام في جبهة # نهم شمال شرق #صنعاء، بحسب قناة "الحدث" الاثنين.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش الوطني أن الميليشيات الانقلابية حاولت استعادة جبل المنارة، وتم صد الهجوم من قبل الجيش والمقاومة.

وركزت قوات الجيش والمقاومة على تأمين وتمشيط المواقع المحررة ومطاردة بقايا #الميليشيات والتعامل مع القناصة والألغام التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها.

وقال المركز الإعلامي للجيش إن العمليات في نهم تسير وفق الخطط المرسومة، وإن الميليشيات في تراجع مستمر.