اليمن.. الجيش الوطني والمقاومة يسيطران على جبل صبر

أكد العميد عبدالعزيز المجيدي مدير العمليات في #المجلس_العسكري في #تعز سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على جبل صبر في جبهة تعز.

وقال ان القوات تتقدم هناك من أجل السيطرة على التلال القريبة وقطع خطوط الإمداد عن المليشيات الإنقلابية.

فيما واصل الجيش الوطني زحفه على مواقع #المليشيات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.

اشتباكات ومواجهات عنيفة في أحياء تعز الشرقية وتحديدا الجحملية العليا وثعبات والدمغة حيث تمكنت المقاومة من تطهير عدد من المنازل من القناصة .

وشنت في المقابل #مليشيا_الحوثي عملية انتقامية بقصف عشوائي لقرى جبل صدر وقلعة القاهرة والاحياء السكنية المجاورة، كما شهدت منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب تعز مواجهات عنيفة .

وتاتي هذه التطورات المتسارعة ساعات من انتهاء تجمع حاشد للمقاومة وابناء المدينة اطلقت خلاله الدعوة للتعبئة العامة لقتال مليشيا الحوثي في قرى ومحافظة تعز.

واستهدفت طائرات التحالف بدورها استهدفت مواقع المليشيات المعسكرات القوات الموالية للحوثي وصالح في ضاحية الحوبان والجند ومفرق الذكرًة .

وفي جبهة #نهم تتواصل الاشتباكات وسط تقدم للجيش وتحت غطاء جوي كثيف لطائرات #التحالف التي قصفت بعشرات الغارات معسكرات قوات الحرس الموالية للمخلوع في مناطق ارحب وبني حشيش.

كما أغارت على معسكرات اخرى في مديرية سنحان ومنطقة النهدين جنوب صنعاء ومعسكر الصباحة غربا.

من جانبه اكد رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اللواء محسن خصروف استمرار العملية العسكرية التي اطلق عليها "التحرير موعدنا" حتى تحقق اهدافها موضحا أن أهداف المرحلة الأولى من العملية قيد التحقيق بعد استعادة جبل المنارة الإستراتيجي ومواقع أخرى.

ولفت الى ان الجيش في طريقه للسيطرة على نقيل بن غيلان لتصبح الضواحي الشمالية لمدينة صنعاء وتحديدا ارحب وبني حشيش والمطار الدولي.

وكل المعسكرات فيها تحت السيطرة بعد ان اصبحت في مرمى نيران الجيش والمقاومة وفي محافظة الجوف أعلنت المقاومة الشعبية مقتل واصابة العشرات من العناصر الإنقلابية في غارات شنتها طائرات التحالف استهدفت تجمعاتهم في مديرية المتون غرب الجوف.

