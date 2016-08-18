اليمن.. 1654 قتيلا ونحو 2000 جريح من الانقلابيين بأسبوع

تكبدت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح في اليمن نحو 1654 قتيلاً وقرابة 2000 جريح خلال أسبوع، وفق ما أفادت مصادر "الحدث".

وتأتي تلك التقديرات الأولية لتؤكد تقدم قوات #الجيش_اليمني الوطني والمقاومة الشعبية بمؤازرة طيران التحالف.

يذكر أن غارات #التحالف_العربي امتدت، الأربعاء، مستهدفة مواقع ومعسكرات لميليشيات الحوثي والمخلوع وسط العاصمة اليمنية #صنعاء . وقد حققت الغارات إصابات مباشرة بتدمير مواقع للانقلابيين في معسكر الفرقة الأولى مدرع وسط العاصمة. كما دمرت مواقع استراتيجية للميليشيات في #سنحان مسقط رأس المخلوع صالح، وضحيان معقل زعيم التمرد الحوثي في محافظة #صعدة.

