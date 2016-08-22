اليمن.. محافظات تبدأ فك الارتباط بالبنك المركزي بصنعاء

بدأت محافظة المهرة اليمنية الخارجة عن سيطرة الميليشيات الحوثية، إجراءات فك ارتباطها عن البنك المركزي في العاصمة صنعاء، بعد يومين من إعلان الحكومة اليمنية ومقرها عدن، عدم التعامل مع البنك، جراء تدخل الحوثيين في سياساته.

وبحث محافظ المهرة، مع مديري البنوك وشركات الصرافة، الإجراءات والبدائل المالية بشأن تأمين رواتب موظفي الدولة في المهرة ووضع آلية محلية خاصة بذلك.

ومن المتوقع أن تعلن محافظات في جنوب وشرق البلاد غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن تبني ذات القرار، وهي: أبين، لحج، الضالع، شبوة، حضرموت، سقطرى، مأرب إضافة لعدن.