المقاومة اليمنية: حرب ضد الميليشيات حتى تحرير صنعاء

أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية في #صنعاء عبدالله الشندقي، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى استكمال تحرير كل المديريات والمحافظات والوصول إلى العاصمة #صنعاء، بحسب قناة "الحدث" الجمعة.

في غضون ذلك، سيطرت المقاومة والجيش الوطني في جبهة نهم على عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية.

وفي #تعز قُتل نحو 16 وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال مواجهات في جبهات عدة.

وسياسيا، توصل اجتماع #جدة إلى خريطة طريق جديدة للحل في اليمن بعد مشاورات خليجية أميركية بريطانية وبحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وبحسب وزير الخارجية الأميركي جون #كيري فإن المبادرة تمنح الثقة للأطراف، وتقوم على تزامن المسارين السياسي والأمني بغية التوصل لحل شامل عن طريق تشكيل حكومة وحدة.

كما أكد كيري أنه لا يمكن القبول باستمرار إيران في تزويد الميليشيات بالصواريخ.