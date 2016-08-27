ميليشيات الحوثي وصالح ترفض تسليم صواريخها الباليستية

أعلن الانقلابيون رفضهم تسليم صواريخهم البالسيتية في رفض ضمني للمبادرة التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل يومين في جدة لحل الأزمة اليمنية في بيان لما يسمى وحدة القوة الصاروخية التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بحسب ما نشرته وكالة الأناضول.

وتمسك بيان الانقلابيين بما وصفه إرادة القتال والقدرات والإمكانات وهو ما يناقض بند تسليم السلاح في مبادرة كيري.

وتنص مبادرة كيري على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الانقلابيون، وانسحابهم من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة في اليمن إلى طرف ثالث.