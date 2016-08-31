المخلافي: الحوثيون جماعة لا تنتمي إلى اليمن

في تعليقه على زيارة وفد ميليشيا الحوثي إلى العراق، أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن ايران كانت وراء فشل مشاورات السلام في الكويت، منوها الى أن هذه الزيارة تأتي لتقدم دليلا آخر على أن هذه الميليشيات لا ترغب في السلام.

ووصف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي ميليشيا الحوثي بالجماعة الشاذة، التي لا تنتمي إلى النسيج الديني والمذهبي لليمن، وإنما تشكل امتدادا لإيران. وأضاف إن المليشيات حاولت أن تقدم نفسها على أنها تمثل الزيدية، إلا أن زيارتها الطائفية للعراق تؤكد على طائفيتها وعدم انتمائها للزيدية.

وكانت تلك الميليشيات أعلنت قبل أسبوعين، وفي خرق إضافي للدستور وللشرعية في اليمن، تشكيل المجلس السياسي الأعلى، ما دفع العديد من الدول إلى استنكار الموضوع والتأكيد أن هذا الإعلان يعرقل جهود السلام، ويعقد الأزمة اليمنية.

يذكر أن وفد الانقلابيين التقى، الاثنين، قادة من ميليشيات الحشد الشعبي في بغداد، فضلاً عن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، وذلك ضمن جولة يفترض أن تشمل إضافة إلى بغداد، العاصمة اللبنانية بيروت، لتنتهي في طهران.

على صعيد آخر، اختتمت الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض ورشة عمل دولية نظمتها الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي حول إعادة إعمار اليمن، بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون واليمن والبنك الدولي وعدد من الدول والمنظمات الدولية الداعمة لليمن. وقد ناقشت الورشة على مدى يومين الاحتياجات التنموية والخطوات المستقبلية المطلوبة لإعادة إعمار اليمن، وتأهيل الاقتصاد اليمني واستقراره بعد التوصل إلى حل سياسي.