الحكومة اليمنية: يجب وضع حد لإيران وأذرعها في المنطقة

في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة اليمنية مراراً تمسكها بالحوار وبمشاورات السلام، حذرت العديد من الشخصيات اليمنية الرسمية من محاولات إيران التوسعية من خلال دعمها للانقلابيين.

وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، الاثنين، في مقابلة مع "الحدث" إن المجتمع الدولي أمام تحد خطير، والقوى الإقليمية يجب أن تقف بوجه أطماع إيران ومحاولتها التمدد والسيطرة على الدول العربية بتحريكها أذرعها المسلحة في العراق واليمن وسوريا.

وفي مقابلة سابقة مع "الحدث"، طالب كفاين الحكومة العراقية بتقديم توضيح حول زيارة وفد ميليشيات الحوثي إلى بغداد.