التحالف العربي يقصف مواقع الميليشيات في عمران وصنعاء

شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على اهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظتي صنعاء وعمران حيث قصفت معسكر الخرافي ومبنى الأمن القومي بصرف شمال شرق مدينة صنعاء وقاعدة الديلمي ومطار صنعاء شمال المدينة.



وفي محافظة عمران قصفت نقاط تفتيش تابعة لميليشيا الحوثي في 22 مايو بمنطقة الورك شرق مدينة عمران، ومعسكر اللواء التاسع جنوب المدينة، وموقع جبل ضين العسكري بين صنعاء وعمران.

