اليمن.. عشرات القتلى من عناصر الميليشيات

شهدت مختلف الجبهات مواجهات عنيفة في اليمن، ما ترك عشرات القتلى والمقبوض عليهم من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية، وتضمنت الجبهات جبهات صرواح ونهم وتعز تحت غطاء جوي من طائرات تحالف دعم الشرعية.

ففي صرواح غرب مارب تمكت قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني من قتل العشرات من عناصر الميليشيات بينهم القيادي الحوثي صالح نهشل الحمراء الملقب بالحبابي، وفي نهم شمال شرق العاصمة صنعاء تواصلت المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات تحت غطاء جوي من طائرات التحالف التي قصفت مواقع وأهداف للميليشيات في بلدات ملح ومحلي والمدهون.

وشنت طائرات التحالف عشرات الغارات على مواقع وأهداف وتجمعات للميليشيات في معسكر كهلان ومحيط مدينة صعدة، وفي منطقة الحصامة في مديرية الظاهر غرب محافظة صعدة.

وشملت الغارات ايضا أهدافا للميليشيات في مديريات شدا ورازح ومنبه الحدودية بالتزامن مع قصف مدفعي من قوات التحالف.

أما في محافظة تعز جنوب غرب اليمن فإن المواجهات لم تتوقف في عدة جبهات على إمتداد المناطق الجنوبية للمحافظة بمحاذاة محافظة لحج في حين استأنفت الميليشيات قصفها المدفعي وبالإسلحة الرشاشة للأحياء الشرقية لمدينة تعز مستهدفة مواقع الجيش والمقاومة في أحياء ثعبات والجحملية والكامب والشماسي وفي محيط مبنى المحافظة.







