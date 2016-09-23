الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الميليشيات

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن الرباعية الدولية حول اليمن والذي استند بصورة واضحة لمرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، انه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتعامل دائما بمرونة ومسؤولية مع كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب ،كانت المليشيات تضرب عرض الحائط بكل مساعي السّلام التي يقودها مبعوث الامم المتحدة.



ومن ضمن ذلك نقضهم للخطوات التي أعلنوا التزامهم بها في الكويت وتضمنت مشاركة ممثلين عنهم في لجنة التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار.



وأكد البيان على أن التسلسل الذي يلبي التزامات السلام ينطلق من إتمام الانسحاب وتسليم الأسلحة والخروج من كافة مؤسسات الدولة قبل الحديث عن اي ترتيبات سياسية.



وأهابت الحكومة بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ازاء رفض الطرف الانقلابي الالتزام بمرجعيات السلام.



وأشار بيان الخارجية انه على المجتمع الدولي العمل على الزام الانقلابيين بانهاء الحصار عن مدينة تعز



كما أكد البيان على تحمل الحكومة من خلال البنك المركزي لمسؤوليتها بشان تقديم كافة الالتزامات المالية تجاه المؤسسات المالية وتجاه كل اليمنيين وفي كافة المحافظات دون تمييز وانقاذ الوضع الاقتصادي الذي دمره الانقلابيون.