الأحمر يضع خروقات الحوثيين على طاولة المبعوث الأممي

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن اللواء محمد سليمان فرغل.

وأطلعه على خروقات الانقلابيين منذ إعلان التهدئة، واستغلالهم لوقف النار وسعيهم الحثيث للتقدم في أكثر من جبهة واعتداءاتهم على المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية وغيرها.

وجدد نائب الرئيس اليمني التأكيد على رغبة الحكومة في إحلال السلام واستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

من جانبه أكد المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار واستئناف التهدئة والعمل على إدخال المساعدات.

ودعا الانقلابيين الى احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

