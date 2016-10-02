ميليشيا الحوثي تبث فيديو استهداف السفينة الإماراتية

بثت ميليشيا الحوثي فيديو يظهر لحظة استهداف السفينة الإماراتية قبالة سواحل باب المندب يوم الأحد.

وأظهرت الصور لحظات رصد السفينة قبل ساعات من استهدافها، ما يؤكد وجود نية مسبقة لدى الميليشيات بقصفها.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت أنها قامت، فجر السبت في تمام الساعة 12.30، بعملية إنقاذ لركاب مدنيين بعد استهداف الميليشيات الحوثية للسفينة المدنية "سويفت" التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية، والتي كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن.

في حين ادعى الحوثيون أن سفينة الإغاثة هي بارجة حربية، لتبرير استهدافها.

يذكر أن التحالف العربي حذّر في بيان له الأحد من التهديد الذي تشكله ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وذلك بعد اعتدائها على السفينة الإماراتية.

وجاء في بيان التحالف أن هذا العمل هو "مؤشر خطير يؤكد توجه هذه الميليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب."

ويعتبر المضيق ممر ملاحة مهماً بين البحر الأحمر وخليج عدن يقود إلى المحيط الهندي.