الخلافات بين الحوثيين وصالح تتصاعد على خلفيات مالية

شهدت عدد من معسكرات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء شهدت حالات تمرد ضد الحوثيين على خلفية تأخر صرف المرتبات.

اتهمت قيادات في الحرس الجمهوري الحوثيين بالتآمر واقصاء الاف من الجنود والضباط واحلال عناصر الميليشيا بدلا عنهم.

هذه التطورات أتت بعد أسبوع على اقتحام مجموعة مسلحة من الحوثيين لمسستشفى 48 التابعة للحرس الجمهوري. الواقعة التي دعا خلالها موظفو المستشفى إلى ملاحقة المسلحين الحوثيين ومحاكمتهم

نزاع السلطة بين رفقاء الإنقلاب ، تخطى الصراع على المناصب الإدارية ليصل الى التمرد داخل وحداتهم العسكرية ودهاليز وزارة الدفاع القابعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثى حليفة صالح..

قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح في صنعاء، طردت لجان الحوثيين من داخل بعض معسكراتها خلال اليومين الماضيين لعدم صرف رواتبهم لثلاثة اشهر متتالية متهمتهم بالصرف لميليشياتهم من دونهم

قادة جيش المخلوع اتهموا لجان الحوثييين بسرقة مخصصاتهم واستقطاع مرتبات الاف الجنود غير المشاركين في المعسكرات وهو ما يرفضه الحرس الجمهوري ويصر على منع تدخدلات الحوثيين والتصرف بمخصصاتهم.

ويهدف الحوثيون وفقا لعسكريين، الى إسقاط آلاف من عناصر جيش المخلوع وتعويضهم بعناصر من الميليشيا..

خاصة بعد وضع كشوفات جديدة لوزارة الدفاع التى يديرها القيادي الحوثي (زكريا الشامي) بينما يظهر في الواجهة اللواء عبدالله خيران احد قادة الجيش الذي تم تعيينه رئيساً للأركان وقائماً بأعمال وزير الدفاع من قبل سلطات الانقلاب..

الجناح الاعلامي للمخلوع ،،دعا قوات الحرس الجمهوري الى منع لجان الحوثيين من الدخول الى معسكراتهم ورفض مطالبهم معتبرا ماتقوم به هذه اللجان مؤامرة على القوات الموالية للمخلوع.

وقبل اسبوع ..اقتحم مسلحون حوثيون مستشفى 48 وإطلقوا النار على الأطباء واعتدوا عليهم واحتجزوا بعضهم..

هذا المستشفى يتبع ما كان يسمى بالحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل المخلوع احمد قبل احتلال الحوثيين صنعاء قبل عامين.

الحادثة خلقت موجة من الاستياء ووصف موظفو المستشفى مرتكبيها بالعصابة وطالبوا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

