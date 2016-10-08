الحوثيون يدعون أنصارهم للتظاهر استباقا لانتفاضة ضدهم

دعا ما يسمى المجلس السياسي التابع لميليشيات الحوثي أنصاره للنزول إلى الشارع للتظاهر في أعقاب تداول ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للخروج بتظاهرة الأحد المقبل للتنديد بممارسات الانقلابيين التي أضرت بالاقتصاد الوطني، ونهبت المال العام.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها تعالت دعوات على تويتر وفيسبوك لانتفاضة شعبية عامة ضد الميليشيات الانقلابية في صنعاء الأحد المقبل.

#أنا_ نازل هاشتاق دشنوه ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي في دعوة للنزول إلى شوارع صنعاء.

وتهدف هذه الدعوة الشعبية إلى كسر حاجز الخوف والتنديد بسياسة التجويع والحرمان التي تتبعها ميليشيات الحوثي ضد أبناء اليمن.

إضافة إلى لفت المجتمع الدولي إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية في اليمن منذ أن بات تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وزخر الهاشتاق بعدد كبير من الدعوات الغاضبة للمشاركة كبارا وصغار والتنديد بحالة التجويع والحصار والفقر الشديد المتزايدة يوما بعد يوم.

هذه الدعوة تتزامن مع تفاقم الخلافات بين طرفي التحالف الانقلابي لعدم صرف مرتبات القوات الموالية للمخلوع من قبل ميليشيات الحوثي التي تسيطر على وزارة الدفاع.

وحذر ضابط المخابرات وليد الخيل الموالي للمخلوع، الميليشيات من ثورة جياع في صنعاء في حال استمرار عدم صرف الرواتب وسياسة التجويع.

وتجدر الإشارة إلى أرقام وتقارير لمنظمات دولية كانت قد أكدت تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والجوع في اليمن محذرة من مجاعة كبيرة.

ويتوقع ناشطون أن تشهد مظاهرة الأحد مشاركة شعبية كبيرة خاصة أنه تم إطلاق الدعوات قبل الموعد بعدة أيام إلى جانب تهيئة الرأي العام للتفاعل مع هذا الحدث الشعبي الإنساني.