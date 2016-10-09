مقتل القيادي الحوثي أحمد الحربي صهر عبد الملك الحوثي

أفادت مصادر "العربية" مساء السبت بمقتل القيادي الحوثي أحمد محسن علي الحربي، صهر زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي وستة من مرافقيه في غارة جوية للتحالف على مديرية مرّان القريبة من الحدود السعودية.

من جهة أخرى، ارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف مجلس عزاء السبت في صنعاء.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى عبدالقادر هلال، أمين العاصمة صنعاء والقيادي في حزب المخلوع، إضافة للقيادي الحوثي مبارك المشن الزايدي عضو المكتب السياسي للانقلابيين، كما أشارت المصادر إلى أن عدد القتلى تجاوز نحو 80 شخصا، معظمهم من قيادات الميليشيات ومرافقيهم، إضافة لمئات الجرحى إصابات بعضهم خطيرة.

وأكدت مصادر يمنية أن تفجير مجلس العزاء ناتج عن تصفية حسابات داخلية بين المتحالفين، على إثر المجلس السياسي الجديد.