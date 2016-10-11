توجه سعودي بالأمم المتحدة لمحاسبة الحوثيين

كشف مندوب السعودية إلى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي عن تحرك سعودي في أروقة مجلس الأمن لبحث ما يفترض اتخاذه ضد الانقلابيين في اليمن.

خصوصا بعد تكثيف هجماتهم الصاروخية داخل أراضي المملكة، المعلمي توقع بتصريحات لصحيفة "الشرق الاوسط" أن تثمر المساعي الجارية رد فعل أممياً يتلاءم وخطورة الموقف، مشدداً على أن استهداف ميليشيات الحوثي وصالح الأراضي السعودية لن يحقق أي هدف سياسي.

هذا ودانت السعودية و استنكرت بشدة هجوم ميليشات الحوثي وصالح ضد المدمرة ماسون التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر إن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابياً يعرض الملاحة الدولية للخطر.

كما أكد المصدر أن هذا الاستهداف يأتي بعد مهاجمة الحوثيين لسفينة الاغاثة الإماراتية بتاريخ الأول من أكتوبر، بالإضافة لاعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للمملكة وإطلاقهم للصواريخ الباليستية تجاه أراضيها.

كما اعتبر المسؤول السعودي أن أفعال الحوثيين تتعارض مع المساعي الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي.