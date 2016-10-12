الرياض: إطلاق صواريخ باليستية على الحدود انتهاك لـ 2216

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة الى الامم المتحدة، تفصل فيها اعتداءات الحوثي وصالح المستمرة على الحدود السعودية.



حيث دانت المملكة في رسالتها انتهاكات الميليشيات في اليمن وإطلاقها للصواريخ الباليستية



واعتبرت السعودية انتهاكات الحوثيين على الحدود خرقا لقرار مجلس الأمن 2216



مؤكدةً أنه من حقها اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لخطر الميليشيات المدعومة إيرانيا



و شددت السعودية في رسالتها إلى الأمم المتحدة أنها لن تألو جهدا في حماية المملكة واليمن وشعبيهما



مطالبةً في الوقت نفسه بوجوب محاسبة ميليشيات الحوثي والمخلوع وحلفائهم على سلوكهم الإجرامي



وطالبت السعودية مجلس الأمن باجراءات ضد الدول الداعمة لميليشيات الحوثي والمخلوع في اليمن



وجددت السعودية دعمها لجهود المبعوث الدولي بهدف التوصل لحل شامل ينهي الصراع في اليمن

