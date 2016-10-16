واشنطن ولندن تدعوان لوقف النار في اليمن دون شروط

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة الأحد الأطراف في اليمن إلى إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام. وصرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري عقب محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في لندن "الآن هو وقت تطبيق اتفاق وقف اطلاق نار غير مشروط، وبعد ذلك يتم التحرك نحو طاولة التفاوض".

وأضاف كيري "ينبغي تنفيذ وقف إطلاق النار باليمن بأسرع ما يمكن بحلول يوم الإثنين أو الثلاثاء">

يذكر أن العاصمة البريطانية استضافت الأحد، اجتماعاً للجنة الرباعية، المؤلفة من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، لمناقشة التطورات في اليمن، عقب التطورات الأخيرة التي كان أبرزها استهداف سفن قرب باب المندب، والهجوم ضد مجلس عزاء في صنعاء.

وكان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، توبياس إلوود قد قال في تصريحات سابقة إن بلاده دعت إلى اجتماع الرباعية الأحد في لندن لمناقشة اعتداءات الحوثيين على السفن، وتداعيات هذه الهجمات، وسبل حماية الخطوط الملاحية.

وأكد الوزير البريطاني، دعم لندن لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في سبيل "إحلال السلام وعودة الشرعية ووقف إطلاق النار، الذي يشمل جميع المناطق، ويسمح بدخول المساعدات إلى كل المدن المحاصرة، وعلى رأسها تعز، واستئناف المشاورات وفقاً للمرجعيات المتفق عليها".

إلى ذلك، يبحث اجتماع لندن نتائج اجتماع لوزان حول سوريا، لا سيما وأن الدول الأوروبية لم تشارك في الاجتماع الدولي في لوزان لبحث المسألة السورية، لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى وزراء خارجية الدول الأوروبية في لندن الأحد لبحث الشأن السوري.

