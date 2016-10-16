هجوم صاروخي جديد على 3 سفن أميركية قبالة اليمن

أطلقت صواريخ عدة السبت باتجاه 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر، دون أن تصيب أياً منها، حسب ما أعلن الجيش الأميركي الذي أشار إلى عدم تسجيل إصابات.

وجاء الهجوم وسط توترات مع ميليشيات الحوثي لا سيما بعد استهدافهم مرتين خلال أسبوع مدمرة أميركية قبالة اليمن، دون إصابتها.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن الهجوم الجديد بدأ الساعة 19،30 ت غ، دون أن يحدد عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه "يو اس اس ميسون" و"يو اس اس بونس" و"يو اس اس نيتز". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن "يو اس اس ميسون" اتخذت تدابير لم يحددها ضد الصواريخ التي تم اطلاقها.

في حين قال مسؤول آخر في وزارة الدفاع الأميركية "أخذنا علما بالتقارير، ونحن بصدد تقييم الوضع. كل سفننا وطواقمها آمنة ولم تتعرض لأذى".

وكان البنتاغون أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قصفت مواقع رادار للميليشيات الحوثية في اليمن بهدف "حماية سفنها". وبحسب مسؤولين في البنتاغون، فإن ضرب مواقع الرادار لا تقضي على تهديدات الحوثيين للسفن الأميركية أو لسفن دول أخرى في البحر الأحمر.

ويعتبر القصف الأميركي بواسطة صواريخ "توماهوك" التي تم إطلاقها من المدمرة "يو اس اس نيتز"، بمثابة أول تدخل عسكري مباشر للولايات المتحدة ضد الحوثيين.

