الملك سلمان يستجيب لطلب الرئيس هادي بوقف النار في اليمن

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي سريان وقف إطلاق النار في اليمن بدءاً من الساعة 11:59 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي في اليمن (20:59 بتوقيت غرينتش).

وقالت قيادة التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها ستلتزم بوقف النار مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري لأي تحركات انقلابية.

وذكرت القيادة في البيان أن الملك سلمان استجاب لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بوقف النار في اليمن.

وأضافت أن الهدنة تأتي "لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، حيث ستلتزم قوات التحالف بوقف إطلاق النار، مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري، والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها".

وفي اتصال مع قناة "العربية"، قال اللواء الركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي: "سنتصدى بحزم لأي محاولات لانتهاك الهدنة".