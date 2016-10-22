مقتل قيادي حوثي.. وخروق المتمردين للهدنة تناهز الألف

تصدت القوات السعودية المشتركة لهجوم نفذته ميليشيات الحوثي قرب مركز نهوقة قبالة نجران، وقتلت 12 عنصرا من الانقلابيين.

وأكدت مصادر لـ"العربية" عن مقتل حسن يحيى الشرفي القيادي الحوثي وعضو وفد الانقلابيين إلى مفاوضات الكويت، وذلك خلال مواجهات بإحدى المناطق الحدودية اليمنية-السعودية.

خروقات متتالية ترتكبها الميليشيات الانقلابية في اليمن، سواءً في الداخل أو على الحدود السعودية اليمنية.

وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي أن عدد حالات خرق وقف إطلاق النار من قبل المليشيات الحوثية ارتفعت بشكل كبير خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ عددها على الحدود السعودية اليمنية 205 خروقات، كان نصيب قطاع جازان 124 حالة، بينما بلغت الخروقات بقطاع نجران 81 حالة.

أما في الداخل اليمني، فبلغت الخروقات 692 حالة اختراق، توزعت في محافظات مأرب وشبوة وتعز والضالع، إلى جانب حجة والجوف وصنعاء والبيضاء وعدن.

هذه الخروقات استخدمت فيها الميليشيات الانقلابية بحسب قيادة التحالف أسلحة متنوعة، تراوحت بين إطلاق صواريخ ومقذوفات ورماية مباشرة وقناصين، وأكدت قيادة التحالف أنه تم الرد على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

ميدانياً، أفادت مصادر أمنية بمقتل القيادي الحوثي حسن يحيى الشرفي في إحدى المناطق الحدودية مع السعودية، الشرفي كان عضواً في وفد الانقلابيين إلى مشاورات الكويت.

في محافظة الجوف، وامتداداً للخروقات الحوثية، أفاد الناطق باسم الجيش والمقاومة في محافظة الجوف عبد الله الأشرف أن الحوثيين هاجموا مواقع للجيش والمقاومة في مديرية المصلوب، الأشرف أضاف أن قوات الجيش والمقاومة نفذت هجوما مضادا على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ما أدى إلى السيطرة على عدة مواقع تابعة لهم في المديرية، مع سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.