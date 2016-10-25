اليمن.. الحكومة ترفض أي حل لا يلتزم بالمرجعيات الشرعية

شدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الاثنين على أن أي حل للانقلاب وما ترتب عليه لا يلتزم بالمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 ليس إلا شرعنة للانقلاب ولن يحقق السلام.

من جهته، أعلن وفد الانقلابين في اليمن عن تسلمه يوم الاثنين رؤية للحل الشامل من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال عضو وفد ميليشيات الحوثي في مشاورات الكويت حميد عاصم إنهم تسلموا خلال لقائهم بالمبعوث الأممي رؤية مكتوبة للحل الشامل .

ولم يفصح وفد الانقلابيين عن أي تفاصيل حول هذه الرؤية، في حين لم يصدر أي تعليق من ولد الشيخ أحمد الذي تحدث عن بلورة أفكار ملموسة للحل .

وكان الموفد الأممي وصل الأحد إلى صنعاء، وصرح أنه جاء ليلتقي وفد الحوثيين وحزب المخلوع علي عبدالله صالح في مشاورات الكويت وغير معني بلقاء أي جهات أخرى، في إشارة إلى المجلس الرئاسي الذي شكله الانقلابيون.

