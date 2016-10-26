أزمة مشتقات نفطية باليمن.. والسوق السوداء تنتعش

يعيش الشارع اليمني حالة من السخط والتذمر في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بسبب فشلها في ادارة الملف الاقتصادي، وتسبببها في أزمة اقتصادية وكارثة انسانية ظهرت معها بوادر مجاعة في مناطق محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

ولم تكتف الميليشيات الانقلابية بالتسبب في الازمة الاقتصادية خاصة في ظل عدم صرفها لرواتب الموظفين المدنيين والعسكريين للشهر الثالث، بل زادت الطين بله بمحاولة استغلال المواطنين والتجار ورجال الاعمال والزامهم بتبرعات او جبايات تحت مسميات مختلفة ما اضطر معه عدد من المحلات التجارية لاغلاق ابوابها.

وقامت الميلشيات بانعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية كاحدى وسائل الدخل لديها غير عابئة بالمصاعب التي تسببها، كون أسعار البيع في السوق السوداء يتعدى ضعف السعر الذي تبيع به محطات شركة النفط.

ومع ايقاف سلطات الإنقلاب في صنعاء توزيع المشتقات النفطية لمحطات البيع وجهوا معظم الكميات المتوفرة إلى السوق السوداء التي تديرها عناصر تابعة للميليشيات.

واكد شهود عيان أن أزمة حادة في الوقود تعيشها صنعاء منذ مساء الثلاثاء حيث عادت طوابير السيارات إلى أمام المحطات التابعة لشركة النفط الحكومية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وقال مصدر مصرفي في صنعاء إن الميليشيات لجأت مجددا لإنعاش السوق السوداء للوقود والذي تسيطر عليها وذلك لجمع المزيد من المال يجري توريده إلى حسابات خاصة باسم زعيم التمرد عبد الملك الحوثي الذي يتولى الإشراف المباشر على عملية الصرف فقط لتمويل المجهود الحربي للميليشيات.